30,5 °C, nouveau record de température nocturne en Métropole

Le sirocco, un vent très chaud et sec, a soufflé dans la nuit de lundi à mardi à Marignana. C’est un nouveau record nocturne pour la France métropolitaine qui a été enregistré, le dernier datant de 2003.



La température n’est pas redescendue en dessous de 30,5 °C dans la nuit de lundi à mardi à Marignana, en Corse, a annoncé ce mardi Météo-France.



Le record de 2003 a été battu à cause du sirocco, qui a soufflé sur la région. Ces vents, qui peuvent atteindre 100 Km/h, proviennent d’Afrique du Nord et s’étendent sur toute la méditerranée.



D’autres records de chaleur nocturne ont été battus dans d’autres localités du Sud-Est. La température n’est pas descendue en dessous de 29,5°C à Sari d’Orcino (Corse-du-Sud), 28,3°C à Maseille-Marignane, 27,1°C à Sartène (Corse), 27°C au Castellet (Var), et 27°C à Trets (Bouche-du-Rhône) a indiqué Météo-France.



Des records ont également été battus en montagne, avec 24,5°C à Lus-la-Croix-Haute (Drôme, 1.053 m d’altitude), battant les 23°C du 23 juillet 2009 et 16°C à Tignes (Savoie, 2.105 m d’altitude), battant les 15,8°C du 23 juillet 2009.