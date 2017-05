30 conducteurs verbalisés pour défaut de contrôle technique

Sur ce week end prolongé de l'Ascension, les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont multiplié les opérations de sécurité routière.



138 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion. 246 infractions ont été relevées dont 22 délits : 4 alcoolémie délictuelles, 12 défauts de permis de conduire et 6 défauts d'assurance.



Trois personnes ont été placées en garde à vue pour des faits de défaut de permis de conduire en récidive sur Saint-Denis, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique sur Saint-Pierre (1.76 mg/l d'air expiré) et pour refus d'obtempérer avec alcoolémie sur Saint-André (1.12 mg/l d'air expiré).



Parmi les autres infractions relevées, 30 conducteurs ont été verbalisés pour défaut de contrôle technique, 13 pour défaut de port de casque, 10 pour utilisation du GSM au volant, 6 pour défaut de port de ceinture, 5 pour franchissement d'un feu tricolore fixe et 4 pour excès de vitesse.



Au total, 23 véhicules ont été immobilisés au cours de ce week end.