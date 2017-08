3 entreprises réunionnaises au 1er Boot Camp de La Ocean Tech

Cette offre, s'adressant aux entreprises dont le(s) promoteur(s) sont passionnés de sports de glisse à l'instar des mentors/dirigeants des grands groupes basco-landais, constitue une déclinaison concrète de la convention Ocean Work Center signée en avril dernier entre la Ocean Tech, la Cinor et Digital Reunion pour construire une offre d'accélération de l'écosystème de startups de la Réunion.



Ainsi, dans un lieu cool en lien avec l'écosystème Surf/Glisse/Digital, La Ocean Tech met en effet en place un programme d'accélération haut de gamme réservé à 15 startups (+/-45 personnes) sélectionnées par de grands groupes (Orange, Accor, Microsoft, Boardrider, Tribord, GAIA, etc.).



"C'est l'occasion de découvrir avec les mentors et les dirigeants de grands groupes passionnés de sports de glisse, de nouvelles façons de performer et accélérer vos projets d’entreprise !", explique Jean-Paul Lefèvre, Directeur du Projet de Territoire de la Cinor.





Un concours de pitch organisé le jeudi 31 août



Nos startups réunionnaises pourront participer à ce programme d'accélération inédit ! 3 places leurs sont en effet ouvertes. Mais avant d'en arriver là, ces startups devront passer par une phase concours prévue le jeudi 31 août, à 15h dans les locaux de la Technopole au Village by CA sur la Technor.



En 3 minutes, le dirigeant ou son représentant devra présenter sa startup. "Au terme du concours, nous sélectionnerons les trois startups retenues invitées, avec le soutien de la CINOR, à intégrer cette résidence d'accélération et en profiter pour leur faire visiter l'Ocean Work Center Bilbao", résume Jean-Paul Lefèvre.



Les entreprises intéressées par cette séquence d'accélération au Pays Basque sont invitées à une rencontre/cocktail networking le lundi 28 aôut 2017 à 18h30 à Saint-Denis (lieu communiqué ultérieurement) . Il leur sera présenté le concept Boot Camp de La Ocean Tech, les modalités d'inscription au concours de pitch, le rendez-vous de sélection du jeudi 31 août.