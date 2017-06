2ème mandat pour Thierry Robert, réélu avec 60,78% des voix

Thierry Robert a été réélu député ce dimanche, avec 60,78% des voix. Il s'agit du second mandat de ce type pour le maire de Saint-Leu.



En 2006, Thierry Robert devient délégué départemental des Jeunes UDF. Il sympathise alors avec François Bayrou, avant de faire campagne l'année suivante pour le candidat centriste pour l'élection présidentielle.



C'est en 2008 que Thierry Robert obtient son premier mandat local, lorsqu'il se présente aux élections municipales de Saint-Leu, remportées au second tour. À 30 ans, il devient alors le deuxième plus jeune maire de l'île.



Il deviendra par la suite conseiller général de la Réunion et vice-président de l'assemblée départementale.



Le 17 juin 2012, Thierry Robert est élu député de la septième circonscription, avec 66,90 % des suffrages exprimés. Il votera notamment contre le projet de loi du mariage pour tous.



En novembre 2012, il lance le parti La Politique autrement (LPA), un mouvement politique présenté comme ni à gauche ni à droite et censé dénoncer et combattre les injustices.



En 2014, Thierry Robert est réélu maire de Saint-Leu, dès le premier tour avec plus de 74 % des voix face à Jean-Luc Poudroux.



En février 2017, le député-maire annonce son soutien à Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle 2017. Il n'obtiendra pas l'investiture mais sera tout de même soutenu par la République En Marche.