271 djihadistes français sont rentrés en France selon le ministre de l'Intérieur

Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a fait le point sur la menace terroriste en France, dans un entretien au JDD ce dimanche. 7 attentats terroristes ont été déjoués en France depuis janvier 2017, un chiffre déjà communiqué au début de l'été.



Dans les colonnes du JDD, Gérard Collomb a déclaré que "217 personnes majeures et 54 mineurs" , concernées par le djihad en Syrie et en Irak sont revenues sur le territoire français en un an et demi. Et d'ajouter : "Ces 'returnees' font l'objet d'un traitement judiciaire systématique par le procureur de la République de Paris et nombre d'entre eux sont actuellement incarcérés." "La menace terroriste reste très élevée", a rappelé Gérard Collomb.



Selon le ministre de l'Intérieur, "il existe d'autres menaces". Il a notamment fait référence à "des individus qui pourraient être téléguidés depuis l'étranger, notamment par Al-Qaïda. Ou des personnes sans lien direct avec la Syrie, mais soumises à une propagande qui reste malheureusement très actives".