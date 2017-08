26 Réunionnais recrutés par l’Ecole Supérieure d’Assistantes Spécialisées

Depuis 2016, l’École Supérieure d’Assistantes Spécialisées (ESAS) reconduit son partenariat avec le CNARM afin :



-de valoriser l’insertion professionnelle par la mobilité auprès des ultra-marins

-former en métropole des jeunes Réunionnais aux métiers d’assistant(e)s spécialisé(e)s -proposer à ces jeunes un emploi à l’issue de leur formation.



35 Réunionnais ont été recrutés à ce jour dans le cadre de ce partenariat.



Fort des résultats obtenus lors des éditions précédentes, 20 postes d’assistant(e)s médicales et 20 postes d’assistant(e)s juridiques en contrat de professionnalisation d’une durée de un an ont été proposés par l’ESAS au second semestre 2017 (une première opération de recrutement ayant eu lieu durant le mois de janvier 2017).



Après être passé par un processus de recrutement (présélection des candidatures par le CNARM, réalisation de tests d’évaluation, entretiens de sélection par l’ESAS) bien rodé, cette deuxième session de recrutement a permis l’embauche de 26 Réunionnais (+ 7 en attente de réponse) : 16 assistant(e)s juridiques et 10 assistant(e)s médicales.



Ils s’envoleront à partir du 27 août prochain et ce, jusqu’au 14 septembre pour la métropole prendre leur fonction au sein d’une entreprise partenaire de l’ESAS (cabinets d’avocats et tous types de structures médicales).



Ces lauréats bénéficieront, par ailleurs, de conditions d’accueil optimales de la part du CNARM afin de garantir leur intégration et leur adaptation en métropole :



- billet d’avion Réunion/métropole

- indemnité forfaitaire de 500 €

- allocation d’arrivée de 300 €

- prise en charge de deux mois d’hébergement

- prime d’installation de 400 €

- allocation pour atteindre une rémunération mensuelle équivalente à 95% du Smic net