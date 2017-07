25e commune: Un collectif passe à l'action pour demander le respect du calendrier

Créé la semaine dernière, le "collectif Saint-Louis et La Rivière en mars 2018" compte agir pour le respect du calendrier de création de la commune de la Rivière. Ce lundi, les représentants d'associations et mouvements qui le composent - Association St-Louis La Rivière, CRAR, CFRC, Priorité La Rivière, # La Rivière 2018, l’AEAR et le Peup- ont tenu une conférence de presse à Saint-Pierre juste avant de déposer une motion à la sous-préfecture pour demander l’intervention de l’Etat."Il n’est plus question de tergiverser", affirme Thibaud Chane Woon Ming, pharmacien à la Rivière et membre du collectif. L’objet de toutes leurs inquiétudes, l’affaire n°2 prévue à l’ordre du jour du conseil municipal de mercredi demandant la scission de Saint-Louis au 1er janvier 2020. "Les 23 élus de la majorité aujourd’hui font volte-face voire répandent des mensonges à la population de St-Louis". Le 21 mars, ces derniers avaient adressé une lettre au préfet demandant le report des élections après avoir voté l’organisation et les différentes étapes de la création de la Rivière lors de la séance du 16 novembre 2016, rappelle Thibaud Chane Woon Ming. "Un texte mirifique", lance-t-il . "A quoi jouent-ils? Pour qui nous prennent-ils? Pourquoi tout est fait pour ralentir, freiner et mettre des boulets pour que cela n’avance pas?" Autant de questions rhétoriques posée par ce citoyen, qui se dit "apolitique", pour lesquelles les réponses sont évidemment toutes trouvées. "Ces conseillers municipaux sont manipulés en misouk par un ‘leader charismatique’, comme il se définit lui-même", avance le pharmacien. "Les citoyens de Saint-Louis et de La Rivière en ont ras le bol. Deux maires condamnés successivement, c'est du jamais vu".Et les arguments budgétaires développés par la majorité ne semblent pas non plus les convaincre. "Pas un de ces élus n’étaient contre le calendrier initial lors de la venue d’Ericka Bareigts, ils ont tous manger des petits fours", rappelle Rémi Bourgogne du Peup. "La commune de la Rivière est viable du point de vue démographique et financier selon une étude de 2013".Le préfet se doit d’intervenir, d’accélérer le processus et faire cesser les freins qui empêche le travail des commissions thématiques, assure le collectif. "La non création pourrait déstabiliser la commune ou pire l’ordre public"."La population doit faire entendre sa voix". "Le collectif Saint-Louis et La Rivière en mars 2018" appelle donc la population à venir assister "pacifiquement", insiste-t-il, au conseil municipal de mercredi. En attendant, des tracts seront distribués pour dire "oui à la création de la 25e commune en 2018 et stop à la hausse des impôts et à la protection fonctionnelle".