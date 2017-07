25e commune: Pierrick Robert veut déjouer les plans d'un "certain conseiller bénévole"

Pierrick Robert et Patrick Ramin, tous deux élus de l’opposition à la mairie de Saint-Louis, ont ce jeudi rencontré le sous-préfet de Saint-Pierre pour s’assurer du respect du calendrier de création de la 25e commune. Après le courrier signé par une grande partie de la majorité municipale, le 21 mars 2017, contestant le calendrier , puis une motion déposée vendredi dernier pour réclamer l’annulation du délibéré du conseil municipal du 16 novembre 2016, les deux élus sont arrivés inquiets.Mais à l’issue de la réunion avec le représentant de l’Etat, Pierrick Robert s’est montré rassuré mais demeure vigilant : "si cela ne se fait pas maintenant, cela ne se fera jamais parce qu’il faudrait relancer l’ensemble du processus, nous a affirmé le sous-préfet", rapporte Pierrick Robert. "La position de l’Etat est intacte concernant le schéma d’accompagnement présenté et signé par Dominique Sorain le 16 mars 2017".Les services de la préfecture attendraient ainsi que le bilan des différentes commissions soit remis au plus tard pour novembre 2017 pour ensuite installer une délégation préfectorale en janvier 2018 puis préparer les municipales partielles en mars de la même année.Se pose alors la question - à laquelle Pierrick Robert pense déjà avoir la réponse - de "ces freins" que des élus de la majorité s’entêtent à mettre. "C’est une stratégie politique diligentée par un certain conseiller bénévole. Il faut arrêter de prendre la population en otage et qui attend avec impatience le découpage". "Il faut dépasser les clivages politiques sur ce dossier", poursuit-il. L’élu de l’opposition compte ainsi demander à rencontrer rapidement le maire, Patrick Malet.Pierrick Robert qui ne cache pas "son ambition politique" pour la Rivière ou Saint-Louis. "Aujourd’hui il y a une volonté de renouvellement de la classe politique et je participerai à ce renouvellement".