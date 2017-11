25e commune : Le collectif "La Rivière 2018" appelle "l’Etat à faire preuve de courage"

"Qui va signer un nouvel arrêté si la commune de la Rivière ne se fait pas en 2018 ?" Un nouveau collectif "La Rivière 2018", s’est créé il y a 5 mois pour lui aussi demander à ce que la 25e commune voit effectivement le jour tel que prévu dans l’arrêté préfectoral du 16 mars 2017. Pour Yvon Bello, représentant du collectif mais aussi ancien conseiller général de La Rivière et membre du Parti communiste réunionnais, "trop de mensonges ont été véhiculés". L’ancien élu insiste "les lois et les règlements doivent s’appliquer à tous". Le conseil municipal du 26 juillet dernier a adopté le report de la création de la commune pour 2020 et les travaux des différentes commissions n’ont pas été rendus à temps. Pour ses détracteurs, derrière ce report se tramerait le retour de l'ex-maire de Saint-Louis, Cyrille Hamilcaro, frappé d'inéligibilité justement jusqu'en 2020. Pourtant, "rien ne s’oppose à l'érection de la commune de La Rivière au 1er janvier et vouloir prétendre le contraire c’est de l’enfumage", lance Yvon Bello qui assure qu’il ne se présentera sur aucune liste.Pour le collectif, l’arrêté préfectoral se suffit à lui-même et ne souffre d’aucune défaillance. De plus, les services de l’Etat continuent de mettre en oeuvre, "tout naturellement", les décisions contenues dans l’arrêté du 16 mars 2017. "La Rivière 2018" en veut pour preuve l’arrêté du 9 juin 2017 portant sur la "réorganisation de postes comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques" qui stipule que "la gestion comptable et financière de la commune de La Rivière est assurée par le comptable de la trésorerie de Saint-Pierre".Le collectif appelle donc "l’Etat à faire preuve de courage" et se dit "convaincu que le Préfet saura entendre la volonté légitime de la population de La Rivière qui aspire à la 25e commune"."Ce sera en 2018 ou jamais", assure Yvon Bello.