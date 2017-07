25e commune: La majorité municipale veut reporter sa création à 2020

"Oui à la création de la commune de la Rivière mais en 2020". Le prochain conseil municipal de Saint-Louis risque d’être tendu. Mercredi 26 juillet, parmi les 39 affaires prévues à l’ordre du jour, la création de la commune de la Rivière. La majorité municipale va tenter de faire adopter sa volonté de repousser la création de la 25e commune et donc les élections à 2020.L’arrêté préfectoral de création du 16 mars 2017 et la délibération du conseil municipal datant du 16 novembre 2016 prévoient pourtant la scission pour 2018.Manque de temps, de moyens humains et financiers, risque d’augmentation des impôts, "inertie constante de l’Etat depuis août 2013"… autant d’arguments déployés par la majorité afin de parvenir à ses fins.Un projet de délibération qui inquiète depuis quelques temps l’opposition municipale et plus particulièrement Pierrick Robert et Patrick Ramin qui en avaient fait part aux services de l'Etat. Des inquiétudes confirmées cette semaine. Un recours en annulation contre l’arrêté préfectoral du 16 mars a été déposé par l’élu Abdoul Ghanty, a relaté le Journal de l’île de mercredi.Car derrière cette modification de calendrier se joue non seulement "le destin" des deux communes mais aussi celui d’élus et d’anciens élus. Frappé d’inéligibilité jusqu’en 2019, Cyrille Hamilcaro, ex-maire de St-Louis, se cacherait derrière "cette stratégie politique", dénonce l’opposition.Ce mercredi à l’issue des débats, le conseil municipal de Saint-Louis devra donc se prononcer sur ce report de calendrier et donc tenter de déverrouiller l’ensemble de ces entraves.