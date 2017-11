25.000 clients toujours privés d’électricité ce mardi soir

La production d’électricité reste profondément perturbée par le mouvement de grève chez Albioma, premier producteur d’électricité de l’île.



A 20h30, 25 000 clients sont privés d’électricité. L’usine du Gol (Saint-Louis) a redémarré, mais fonctionne au ralenti, et celle de Bois Rouge (Saint-André) est de nouveau opérationnelle.



Pour compenser les perturbations sur ces 2 sites qui assurent habituellement 47% de la production d’électricité de l’île, EDF a mobilisé tous les autres moyens de production disponibles, et notamment l’hydraulique.



EDF a également sollicité les entreprises qui consomment le plus, leur demandant de brancher leurs groupes électrogènes, pour réduire ainsi l’appel de consommation sur le réseau.



Ces différentes mesures, et la reprise partielle d’activité chez Albioma, ont permis de passer le pic de consommation de début de soirée, et de ramener de 85.000 à 16h à 25.000 à 21h00 le nombre de clients coupés.



Des délestages - suspensions provisoire d’électricité - restent nécessaires pour assurer la stabilité du réseau électrique. Pour limiter l’impact sur ses clients, EDF opère par roulement de 2 à 3 heures.



EDF suit de près l’évolution de la situation sociale chez Albioma. EDF a par ailleurs contacté l’ensemble des patients à Haut Risque Vital de l’île pour les informer et leur permettre de prendre les éventuelles dispositions nécessaires.



EDF demande aux Réunionnaises et Réunionnais de limiter autant que possible leur consommation afin d’assurer la couverture des besoins prioritaires en électricité de l’île. Elle prie ses clients de bien vouloir l’excuser pour ces désagréments indépendants de sa volonté, et les remercie par avance pour leur compréhension.