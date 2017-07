24 élèves de Saint-André à la découverte de l'Europe

A Saint-André, l’éducation, la mobilité, l’ouverture sur le monde, l’Europe, les valeurs de la République sont des thèmes forts retenus par la municipalité.



Ainsi, la ville met en place chaque année des projets innovants dans ce sens. En effet, L'Europe, éloigné géographiquement de la Réunion tient une place de plus en plus grande dans nos vies ; il est donc primordial d'une part de permettre aux jeunes de mieux comprendre les enjeux de la construction européenne et d'autre part d'initier une réflexion autour des valeurs et du projet européens.



L'objectif de ce parcours d'éducation à la citoyenneté est de faire découvrir aux enfants, la dimension de la France (et de la Réunion) dans l'Europe tant culturelle, que politique et juridique.Le séjour se déroulera principalement à Strasbourg, siège du parlement européen et ville frontière avec l'Allemagne.



A noter que les élèves iront également visiter le Conseil Européen dont le siège est à Bruxelles et Paris pour le traditionnel défilé du 14 juillet.