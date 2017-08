Mail A la Une ... 23 ans et déjà 23 condamnations au compteur ! Il a 9 pages à son CV, le bougre, et ça empire Correctionnelle Sud – Mardi 29/08 (1)





"Combien d'années de prison ? – Ben... 10 ans au moins !"



Ses condamnations remontent à son adolescence quand il n'eut affaire qu'au juge des enfants. Lequel a été ensuite relayé par les juges du tribunal correctionnel, sans débander car le bougre a de la suite dans les idées. Dégradations, violences diverses et variées, outrages comme s'il en pleuvait, vols de tous les acabits... le tout assaisonné de nombreuses années de taule.



"Avez-vous fait le compte du nombre d'années, sinon de mois, que vous avez déjà passé en détention ?" demande la présidente Peinaud. Courte réflexion puis : "Ben...10 ans pas loin". En réalité, cela en fait un peu moins, car cela rapporterait sa première condamnation ferme à l'âge de 13 ans. Faut pas pousser mémé dans les orties non plus, ce qu'a souligné la présidente.



Aujourd'hui, Roderick, qui comparaissait menottes aux poignets, devant répondre de quelques broutilles de rabe commises entre octobre et novembre 2016 à Saint-Pierre, son terrain de chasse exclusif : vols avec destructions ou dégradations ; conduite d'un véhicule sans permis ; re-vols ; vols par escalade dans un local d'habitation ; menaces de mort... pour l'essentiel.



"Pourquoi avoir volé ? – Ben... je m'ennuyais"



Les choses sont d'une affligeante banalité. Il entre par escalade dans une maison, vole des clefs de voiture et s'enfuit avec l'engin. Il se pavane au volant de la voiture puis, quand il a bugné celle-ci (car il conduit comme un pied de lastron), il l'abandonne et va illico en taxer une autre par les mêmes moyens, escalade etc.



Il est aussi inconscient que ses actes le prouvent, raconte à qui veut l'entendre qu'il a acheté la voiture pour 400 euros, alors qu'il n'a jamais travaillé et n'a pas un kopek vaillant. Pour se faire un peu d'argent de poche, il revend le fruit de son larcin sans cacher son identité à l'acheteur. Bref, avec ce nombre incalculable de conneries, que ne commettrait pas une paramécie de 10 mois, il se fait gauler en moins de temps qu'il n'en faut à Sinimalé pour réciter la table de 1.



" Mais pourquoi avoir volé ces voitures ?" demande encore la présidente Peinaud. – " Je m'ennuyais ". A se taper le c... par terre. C'est sûr qu'il doit s'ennuyer puisqu'il ne travaille pas, n'a jamais travaillé et n'a aucun diplôme ni formation.



D'ailleurs, en prison, il refuse royalement toutes les offres d'instruction, de remise à niveau, de formation professionnelle comme de participation aux travaux communs, jardinage, balayage and so on...

Rien ne l'intéresse. Rien !



"Ses infractions sont pour lui des passe-temps"



En ce moment, cet unau (voir Larousse ou les mots croisés du JIR) purge une peine de 2 ans ½. Le procureur Martin Genet s'est dit navré de l'inefficacité des sanctions prises à l'encontre du délinquant, qui ne semble pas du tout se rendre compte de l'impasse de vie dans laquelle il s'est fourvoyé ; et de laquelle il ne manifeste aucune intention de sortir.



" Il n'a pas envie de faire quelque chose de sa vie. La seule solution est donc d'empêcher une autre récidive. Il pourrait apprendre un métier en prison mais ne le veut pas. Ses infractions sont pour lui de simples passe-temps." Sur quoi le procureur réclame "un an au moins". Réquisition suivie par le tribunal.

"Avez-vous quelque chose à ajouter ?" demande la présidente. La réponse, tous s'y attendaient : "Non ! "

