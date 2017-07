20 retraits immédiats du permis de conduire ce week-end

173 infractions dont 37 délits et 20 retraits du permis de conduire, le bilan des infractions relevées par les gendarmes a encore été important ce week-end.



Durant les 535 heures de services dédiées à des contrôles ciblant les conduites addictives, les excès de vitesse et les fautes de comportement à l'origine des accidents, plus de 600 véhicules ont été contrôlés et 20 usagers ont vu leur permis de conduire retiré sur le champ.



Parmi les 37 délits relevés depuis vendredi soir, 40 concernés des alcoolémies positives dont 27 délictuelles (taux supérieur à 0,80 g/l d'alcool dans le sang).



Un automobiliste qui circulait avec 2 gr/litre de sang, a été contrôlé à Petite-Île samedi soir par les gendarmes de la BMO de La Rivière Saint-Louis.



Concernant les dépassements de la vitesse, 55 ont été observés, tous inférieurs à 40 km/h de dépassement, donc sans retrait de permis de conduire, indique l'EDSR de La Réunion.



Les autres infractions : 3 refus d'obtempérer, 7 conduites sans permis de conduire, 9 usages de téléphone au volant, 14 non-ports de la ceinture et/ou dispositifs de retenue pour enfants, 1 non port du casque, 9 autres infractions génératrices d'accidents graves (franchissement de lignes continues, non respect du stop ou feu rouge, non respect des priorités etc...) et 42 autres infractions diverses (équipements, règles administratives, bruit, émission de fumée, etc).



"Au cours des deux nuits du week-end, l'intervention des gendarmes a été engagée sur 12 accidents de la circulation, tous sans conséquences corporelles ainsi que pour deux comportements dangereux d'usagers de la route signalés au CORG". Sur ces quatorze interventions routières nocturnes, de l'alcool avait été consommé.



"Même si le volume d'infraction est en baisse, le bilan de la police de la route demeure préoccupant, notamment par le taux de 23 % d'infractions relatives à l'alcoolisation des usagers", déplore l'EDSR.