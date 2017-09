20 ans après la mort de Lady Diana, un pompier français révèle ses derniers mots

20 ans après la mort de Lady Diana, un pompier professionnel français a dévoilé quels ont été les derniers mots de la princesse. Tenu au secret professionnel, il a attendu sa retraite pour prendre la parole, s'exprimant dans les colonnes du tabloïd britannique The Sun.



Le quadragénaire a expliqué qu'il n'avait appris qu'après qu'il s'agissait de Lady Di. "Elle bougeait légèrement et je pouvais voir qu’elle était vivante", raconte-t-il, expliquant qu'elle avait une blessure à l’épaule droite. Après lui avoir dit de rester calme et tenté de la rassurer, le pompier aurait alors entendu les derniers mots de Diana : "Mon Dieu, que s’est-il passé ?".



Constatant ensuite un arrêt cardiaque, le pompier indique lui avoir prodigué un massage cardiaque et l'avoir vue respirer à nouveau. "J'ai cru qu'elle vivrait", confie-t-il. Ce n'est que plus tard qu'il découvrira qu'elle est décédée à l'hôpital, des suites de ses blessures. "Le souvenir de cette nuit me hantera pour toujours", fait-il savoir.