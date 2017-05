2 salles 2 ambiances

Historique !

Au sommet de l'Otan, la photo des First ladies a fait le tour du monde et le buzz.

L'époux d'un chef d'Etat a posé pour la première fois avec les " premières dames " sur la photo officielle.

Gauthier Destenay, marié au Premier ministre Luxembourgeois a pris la pose.



Tweet aigre doux.

Jonathan Drew, Haut-commissaire britannique à l'ile Maurice avait tweeté le 13 mars 2017 à l'occasion d'un banquet en l'honneur de la fête de l'indépendance :" Pas de place à la table pour mon mari, contrairement aux conjoints d'autres diplomates. Je suis parti avant le dessert. #EqualityForAll #Mauritius peut faire mieux.





A l'heure où certains défenseurs des Droits de l’homme réclament sa légalisation tandis que d’autres prônent la décriminalisation. Les activistes du Collectif Arc-en-ciel et fervents défenseurs des droits humains ont de quoi se réjouir. Après diverses campagnes en faveur de la légalisation de la sodomie à Maurice, la dernière newsletter du Directeur des poursuites publiques (DPP), le 15 mai dernier, est venue relancer le débat sur le sujet. Me Satyajit Boolell remet en question la constitutionnalité de l’article 250 du Code pénal. Il cite aussi l’article 17 de la Convention internationale des droits civils et politiques. Le DPP rappelle qu’aucun citoyen mauricien ne peut être victime de discrimination basée sur le sexe.

Source : http://www.zinfos974.com/lamauricienne/2-salles-2-...