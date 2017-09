2 ans de prison dont 16 mois de sursis requis à l'encontre de Dj Skam qui avait agressé Kaf Malbar

Le substitut du procureur a requis 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois de mise à l'épreuve à l'encontre de Cyril Saingainy Tévanin, alias DJ Skam. " Je déplore que 2 ans après, le contexte de tensions soit encore là, peut-être artificiellement entretenu. Il y a un contexte qui demeure, le risque de représailles", s'est exprimé le substitut.



L'artiste était convoqué à la barre du tribunal correctionnel de Saint-Denis ce jeudi 21 septembre pour violences volontaires et port d'arme incapacitante.



Il y a tout juste deux ans, le 24 septembre 2015, il avait poursuivi le célèbre chanteur de dancehall Kaf Malbar, en faisant usage d'une arme. David Damartin, dit Kaf Malbar, n'avait pas été touché. Le chanteur s'était réfugié dans l'église du Chaudron pour semer son agresseur. L'enquête révèlera que DJ Skam avait tiré à blanc pour dit-il, pour simplement "faire peur" à David Damartin.



La nature des faits n'avait pas donné lieu à la tenue d'un procès aux Assises. Mis en examen pour tentative de meurtre, son procès se tiendra donc finalement devant le tribunal correctionnel. DJ Skam a passé environ 7 mois en détention provisoire.



Avant cette escalade dans la violence, les deux artistes réunionnais se répondaient déjà violemment via les réseaux sociaux. L'obligation d'indemniser la victime a également été requise ce jeudi à l'encontre de Dj Skam.



"Sans Sucre", également impliqué dans l'affaire pour "complicité de violences volontaires" risque16 mois d'emprisonnement assortis de sursis.



Pour le substitut du procureur, "ce qui est sur, c'est qu’on a tiré sur la victime. Personne ne répondra à cette question aujourd’hui : un ou deux coups de feu ? On ne pourra pas aller plus loin que ça". Le verdict sera rendu en délibéré le 19 octobre.



DJ Skam : "Ces coups montés ne sont que des rumeurs" :