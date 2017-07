2 ans après la découverte de Johnny Bègue, le mystère du MH370 persiste

Il y a deux ans, Johnny Bègue découv rait sur une plage de Saint-André une partie de l’aile d u Boeing de la Malaysia Airlines . C’était le 29 juillet 2015. Malgré cette découverte, la disparition du MH370 demeure énigmatique.



De son côté, Blaine Gibson, enquêteur privé américain, n’abandonne pas les recherches, interrompues par les autorités malaysiennes et australiennes. Avocat de 59 ans, il est passionné par le mystère du vol MH370 au point de consacrer son temps et tous ses fonds propres à la recherche de débris de l’avion. Il a déjà trouvé 6 débris, grâce auxquels les experts ont pu définir que l’avion s’était crashé dans la partie Nord de l’Océan-Indien. "L’autre chose que l’on sait, poursuit l’enquêteur, c’ est que l’avion s’est écrasé à grande vitesse. Un impact très violent l’a désintégré, car les débris sont de très petite taille". Dans un documentaire diffusé en début de semaine sur France 2, Blaine Gibson se dit absolument convaincu que nous apprendrons la vérité, "s’il s’agit d’un complot, quelqu’un finira bien par parler. Je suis sûr que bientôt, nous saurons précisément ce qui s’est passé".



Les recherches sous-marines pour retrouver le MH370 de la Malaysia Airlines, disparu mystérieusement en 2014, n’ont pas permis de trouver l’épave de l’avion. Mais elles ont tout de même permis d’établir une cartographie inédite d’une portion de l’océan Indien, selon les scientifiques. Une grande quantité de données ont été récoltées sur le relief des fonds marins dans ce secteur et deux épaves de navire ont été découvertes.