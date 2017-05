2 200 classes de CP, dont environ 160 à La Réunion, passeront à 12 élèves

C'est le premier volet de la promesse d’Emmanuel Macron de réduire à 12 élèves les classes de CP et CE1 des écoles de réseaux d’éducation prioritaire (REP) et d’éducation prioritaire renforcée (REP+). Invité ce lundi de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV, le nouveau ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé la création de 2 200 classes de CP à 12 élèves dès la rentrée prochaine.



"2.200 classes de REP (Réseau d'éducation prioritaire, ndlr) verront leur nombre d'élèves divisé par deux dès la prochaine rentrée des classes en septembre 2017", a assuré le successeur de Najat Vallaud-Belkacem à la rue de Grenelle.



Le but de ce réajustement est notamment d’améliorer l’apprentissage du français dès le plus jeune âge. Jean-Michel Blanquer a indiqué : "notre objectif est que les élèves sortent de l'école primaire en ayant les compétences fondamentales. Il faut sortir de l'école primaire en ayant appris à lire, écrire, compter et le respect d'autrui".



Il ajoute : "nous avons des études qui nous montrent que le dédoublement dans les petites classes est quelque chose d'efficace. C'est sur cette base-là que nous allons réduire les effectifs à 12 élèves en CP et CE1 de REP et REP+".



Le ministre de l’Éducation nationale a également déclaré réfléchir à la possibilité d'accueillir les enfants à la maternelle dès l'âge de deux ans contre trois actuellement. "Il faut faire du cas par cas", précise-t-il.



À La Réunion, environ 160 classes devraient être créées à la rentrée prochaine comme nous l’indique l’inspecteur d’académie et directeur académique adjoint du recteur, Jean-François Salles. "Pour l’instant, nous attendons plus de précisions. Nous avons commencé à solliciter les maires et les inspecteurs de circonscription pour savoir le nombre de salles de classes à construire ou à aménager. Ce qui est sûr c’est qu’il faudra procéder étape par étape", explique-t-il.



Qui dit 160 nouvelles classes de CP et de CE1 dit également 160 enseignants ajoute Jean-François Salles. "À la rentrée prochaine, nous aurons 244 nouveaux postes d’enseignants. Faudra-t-il créer de nouveaux postes ou attribuer ces nouveaux postes à ceux qui sont sur liste complémentaire ? Pour l’instant nous n’avons pas de réponses", termine-t-il.