1ère édition du e-sport challenge à Saint-Paul

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Activités Opérationnelles (PAO), la Ville de Saint-Paul a organisé pour la première fois à Lespas Leconte de Lisle une journée dédiée à l’univers du jeu vidéo.



Samedi dernier, 200 inscrits pour les tournois de Mario Kart, Fifa 17, et league of légend et plus de mille personnes étaient présentes à Lespas Leconte de Lisle pour la 1ère édition du e-sport challenge. En parallèle, plusieurs animations prévues ont comblé le bonheur des petits et grands fans de jeux vidéos : Pokemon, Yu-Gi-Oh!, Just dance, Tekken, démonstrations des casqeu de réalité virtuelle, stands de prévention et d’information, initiation de création aux jeux vidéo…



Ados, parents, passionnés, amateurs, tous ont franchi le pas vers le monde de la réalité virtuelle aux multiples possibilités, à consommer avec modération bien évidemment.