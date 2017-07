1ère édition du e-Sport Challenge 2017 à Saint-Paul

– De 9h à 12h : Tournoi de Mario Kart (salle Lougnon)

– De 12h30 à 19h : Tournoi de Fifa 17 (salle Lougnon) (salle Alain Peters)

– De 9h à 19h : Tournoi 3vs3 de League of Legends (Carte : La steppe forêt torturée)



En parallèle, plusieurs animations sont prévues cette journée : jeux vidéo (Pokemon, Yu-Gi-Oh !, Just Dance, Tekken), retro gaming avec des bornes d’arcade, casques de réalité virtuelle, COSPLAY, Initiation de création aux jeux vidéo avec Lionel Darie (développeur de jeux vidéo sur smartphone), le réseau Oté Réunion tiendra un stand de prévention et de sensibilisation aux NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication). Vous risquez également de croisez les dangereux Pirates des Caraïbes avec l’équipe (Les Faiseurs de Légendes) !



Les associations participantes : Kaza Gamers, Cosplay, Cyberun, Playair Animation, Réseau Oté, Les Faiseurs de Légende, Arcade lontan, Ligue réunionnaise de Pokémon.



Les intervenants : Sébastien Castellon de Gamers Arena Plug n Play, Darie production, développeur de jeux vidéo sur smartphone.