1ère édition des Jeux inter-citoyens à Plateau Caillou

Dans le cadre du contrat de ville, 6 quartiers prioritaires : Plateau Caillou, Fleurimont, Corbeil/Étang, Savanna, Grande Fontaine et Saint-Paul périphérie/centre-ville se sont donnés rendez-vous le 24 juin dernier pour une rencontre sportive sur le thème de la Famille. Autour d’animations finement orchestrées par l’association Sportive et Culturelle de Plateau Caillou (ASCPC), Raid 974, la Mairie de Saint-Paul, l’État (Commissariat général à l’égalité des territoires- CGET) et SHLMR, plus de 180 participants se sont affrontés autour de différents ateliers sportifs et éducatifs : franchissement aérien, tyrolienne, seau percé, puzzle géant, course goni, colin maillard, course la roue, sklaline, entremêlés et bien d’autres activités qui ont fait le bonheur des tous.



Pour le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé "cette mobilisation est exemplaire et renforce la volonté de mettre les citoyens au cœur des actions de la Ville". La déléguée du préfet, Claude Pérez félicite pour sa part, la bonne démarche du projet. "Ces initiatives sont primordiales car des liens entre citoyens, entre quartiers se tissent et se pérennisent", dit-elle. Contribuant à l’épanouissement du citoyen, et favorisant la proximité et l’accès à une activité sportive, cette manifestation tenant compte aussi de la mixité, a permis de développer la solidarité et la cohésion des familles de ces quartiers. Cette première édition a vu la victoire de l’équipe de Fleurimont.