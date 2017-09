1ère édition des H D’Or: Employeurs publics et privés de La Réunion, candidatez avant le 6octobre !

Un de vos salariés a pu être maintenu dans son emploi après un accident, vous-même êtes en situation de handicap et vous avez créé votre entreprise, vous avez recruté un apprenti en situation de handicap, ou encore plus globalement vous avez développé une véritable stratégie pour que les personnes handicapées trouvent leur place dans vos équipes... Faites le savoir !



Faire connaître, promouvoir, encourager, l’action des employeurs de La Réunion, et valoriser le rôle des professionnels en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes handicapées, tel est l’objectif de l’AGEFIPH, du FIPHFP et du MEDEF Réunion au travers de la création des H d’Or.



Ces Trophées seront remis aux entreprises et établissements publics du territoire dans le cadre de la 21e Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, du 13 au 18 novembre prochain.



Valoriser les initiatives des employeurs réunionnais en matière d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées



Les établissements privés et publics qui souhaitent montrer leur implication et permettre à d’autres employeurs de s’enrichir de leur expérience peuvent candidater dans une ou plusieurs des 6 catégories suivantes :



Catégorie 1 : Insertion professionnelle dans les établissements privés de moins de 20 salariés



Catégorie 2 : Insertion professionnelle dans les établissements privés et publics de plus de 20 salariés



Catégorie 3 : Embauche d’Alternants en Contrat d’apprentissage ou Contrat de Professionnalisation



Catégorie 4 : Maintien dans l’emploi dans les établissements privés de moins de 20 salariés



Catégorie 5 : Maintien dans l’emploi dans les établissements privés et publics de plus de 20 salariés



Catégorie 6 : Création d’activité



Cette initiative des deux fonds qui incitent et financent l’emploi de personnes handicapées, et du MEDEF Réunion, est soutenue et organisée avec le concours de nombreux partenaires du territoire : Pôle emploi, Association Nationale des DRH, Handi-Pacte Fonction publique 974, Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, Sameth, Cap Emploi, Missions locales.



Les établissements privés et publics ont jusqu’au 6 octobre pour envoyer leur dossier de candidature par mail à hdorreunion@gmail.com