1ère circonscription : Ericka Bareigts vs Jean-Jacques Morel

Ericka Bareigts (suppléant Philippe Naillet, député sortant) affronte Jean-Jacques Morel (suppléante Lucie Ignace) pour ce second tour des législative sur la 1ère circonscription. Investie par le PS mais en soutien à Emmanuel Macron, l’ancienne députée de la 1ère circonscription puis ministre de l’Outre-mer, a récolté 47,23% des voix au 1er tour. En 2012, elle remportait les législatives avec 55,17% des voix face à Nassimah Dindar (44,83%).



Ayant obtenu 47,23% au 1er tour cette année contre 39,89% il y a cinq ans, elle connait une hausse de 7,34 points ; résistant ainsi à la débâcle du PS.



Ericka Bareigts se base donc sur son expérience politique qui lui donnerait de la "légitimité" face à son adversaire.



Jean-Jacques Morel, avocat dionysien, conseiller municipal d’opposition et vice-président du conseil départemental, investi par Les Républicains, a obtenu 21,68%. Son programme est axé autour de quatre grands thèmes : l’écologie, la vie quotidienne dans le chef-lieu, l’emploi ou encore la moralisation de la vie politique. Il appelle tous les Dionysiens "à tourner la page Bareigts-Annette mais aussi celle du Parti socialiste".



Sa suppléante, la championne réunionnaise de karaté, Lucie Ignace, n’est pas novice en politique : elle s’était déjà engagée lors des dernières régionales sur la liste de Didier Robert. "J’ai décidé de suivre Jean-Jacques tout d’abord pour porter la voix de la jeunesse. Deux mesures que nous portons me tiennent particulièrement à coeur : le contrat apprentissage à taux zéro et le contrat jeunesse", lance-t-elle.