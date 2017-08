1ère Edition du Trail St-Philippe

Dans le cadre de la fête du vacoa à St Philippe, à l’initiative de Mme Emmanuelle PAYET et De Mr DUCHEMAN Frédéric, champion de trail de La REUNION , une première édition du Trail a eu lieu le dimanche 6 Août.



Dès 4h du matin, Mr DUCHEMAN et ses bénévoles étaient sur le terrain, jouxtant la piscine pour accueillir les participants. Plus de 470 coureurs s’étaient inscrits, ce qui est considérable, pour parcourir les 21 kms de la course.



Le départ était donné à 7h30 et tous les coureurs, environ 430 sont arrivés, encadrés par des bénévoles pour assurer leurs arrières au cas où. Les deux premiers, deux amis, dont le parrain de la course, sont arrivés, main dans la main, heureux : très belle image, avec 1h28 au chrono.



Les bénévoles, dans une ambiance studieuse, dynamique, enthousiaste et super bien organisés, attendaient l’arrivée des coureurs, reçus avec des applaudissements, des encouragements, des rafraîchissements, des friandises, des fruits, des boissons, des sandwichs, des médailles, des coupes et des T shirts.



La plupart des participants est revenue fatiguée, ravie, et prête à renouveler l’expérience l’an prochain, sauf une personne, furieuse de recevoir un T shirt qu’elle estimait une taille trop grande pour elle.



Cette manifestation a été un véritable succès et le savoir- faire, la disponibilité, le calme de Monsieur DUCHEMAN sont à saluer.

Bravo aux participants et aux bénévoles et à l’année prochaine, sans faute, pour d’autres aventures