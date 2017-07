Mail Communiqué 19è Marche de La Mutualité: Prévention et convivialité pour les 3000 participants attendus Le 19ème marche de La Mutualité se tiendra le 20 août dans la forêt de l’Etang-Salé. Cet événement organisé à l’initiative de la Mutualité de La Réunion est désormais une institution réunissant chaque année plus de 3500 personnes et 150 bénévoles.

Made in Camélias !

La première édition de la Marche de la Mutualité s’est déroulée en août 1998 dans le quartier des Camélias. Elle n’était alors réservée qu’aux seuls salariés et leurs familles.



La « marche » s’est ensuite ouverte à tous. Des Camélias au sentier de l’ONF et au Brûlé, La Marche s’est délocalisée sur la Forêt de l’Etang Salé. Depuis 19 ans, elle à vocation à sensibiliser le plus grand nombre à des enjeux de santé publique forts. La Mutualité Française de La Réunion, c’est d’abord une « holding sociale » au service des réunionnais.



La « Marche de La Mutualité » est le reflet des valeurs qui font l’ADN de l’entreprise : solidarité, action sociale de terrain et prévention, dans un esprit communautaire et intergénérationnel. C’est une société de l’économie sociale et solidaire, dont une part des excédents commerciaux est réinvestie dans des actions de terrain, caritatives et de prévention, tout au long de l’année.



1 million d’euros : c’est le budget annuel du service prévention de la Mutualité de La Réunion. Pour des actions toutes l’année, au plus près de la population.



Une journée de sensibilisation conviviale et festive

Chaque édition de la Marche de La Mutualité est ainsi l’occasion de focaliser sur une problématique santé qui touche toutes les populations, jeunes et moins jeunes. La prévention des méfaits du soleil et des UV est l’enjeu 2017, sujet particulièrement sensible à La Réunion où l’indice UV est élevé.



Des villages santé accueillerons les participants : dépistage diabète, activités physiques diverses, tisaneur, structures gonflables pour les marmailles, centre de massages, bar à crème solaire, conseils de professionnels et de nombreux goodies à gagner ! Un espace intergénérationnel sera dédié aux activités participatives, avec, notamment, des jeux lontan.



La « Marche de la Mutualité » est un événement fédérateur où la performance n’est pas chiffrée. Pas de prix à gagner, mais, au choix, trois parcours pour tous les âges de 3,5 jusque 11,6 kilomètres. Les inscriptions se font uniquement par internet et sont ouvertes jusqu’au 4 août.



Cette année, une participation de 9 euros par adulte et 5 euros par enfant est demandée. Elle permet de couvrir une petite partie du kit participant qui comprend : un t-shirt, une casquette, une crème solaire et un repas préparé par un traiteur.



La « Marche de la Mutualité », c’est l’action phare d’une entreprise sociale et solidaire. Un moment familial et convivial à partager dans la bonne humeur, pour défendre et protéger ce qui nous est le plus cher : notre capital santé !



---

Inscriptions sur le site La première édition de la Marche de la Mutualité s’est déroulée en août 1998 dans le quartier des Camélias. Elle n’était alors réservée qu’aux seuls salariés et leurs familles.La « marche » s’est ensuite ouverte à tous. Des Camélias au sentier de l’ONF et au Brûlé, La Marche s’est délocalisée sur la Forêt de l’Etang Salé. Depuis 19 ans, elle à vocation à sensibiliser le plus grand nombre à des enjeux de santé publique forts. La Mutualité Française de La Réunion, c’est d’abord une « holding sociale » au service des réunionnais.La « Marche de La Mutualité » est le reflet des valeurs qui font l’ADN de l’entreprise : solidarité, action sociale de terrain et prévention, dans un esprit communautaire et intergénérationnel. C’est une société de l’économie sociale et solidaire, dont une part des excédents commerciaux est réinvestie dans des actions de terrain, caritatives et de prévention, tout au long de l’année.c’est le budget annuel du service prévention de la Mutualité de La Réunion. Pour des actions toutes l’année, au plus près de la population.Chaque édition de la Marche de La Mutualité est ainsi l’occasion de focaliser sur une problématique santé qui touche toutes les populations, jeunes et moins jeunes.est l’enjeu 2017, sujet particulièrement sensible à La Réunion où l’indice UV est élevé.accueillerons les participants : dépistage diabète, activités physiques diverses, tisaneur, structures gonflables pour les marmailles, centre de massages, bar à crème solaire, conseils de professionnels et de nombreux goodies à gagner ! Un espace intergénérationnel sera dédié aux activités participatives, avec, notamment, des jeux lontan.La « Marche de la Mutualité » est un événement fédérateur où la performance n’est pas chiffrée. Pas de prix à gagner, mais, au choix,Les inscriptions se font uniquement par internet et sont ouvertes jusqu’au 4 août.Cette année, une participation de 9 euros par adulte et 5 euros par enfant est demandée. Elle permet de couvrir une petite partie du kit participant qui comprend : un t-shirt, une casquette, une crème solaire et un repas préparé par un traiteur.La « Marche de la Mutualité », c’est l’action phare d’une entreprise sociale et solidaire. Un moment familial et convivial à partager dans la bonne humeur, pour défendre et protéger ce qui nous est le plus cher : notre capital santé !---Inscriptions sur le site www.marchedelamutualité.re ou au 0262.647.700 image.png (4.14 Ko)

image.png (8.14 Ko)

Zinfos974 Lu 82 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > St-André : Le marché forain du 14 juillet maintenu aux horaires habituels Accident du poids-lourd: La circulation rétablie