171 infractions routières relevées par les forces de l'ordre ce week-end

Comme chaque week-end, policiers et gendarmes étaient mobilisés pour des opérations de contrôles routiers sur les routes de l’île.



47 policiers de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé 15 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end. Des opérations qui ont permis de relever 39 infractions et 3 délits dont : 1 conduite sous l'emprise d'un état alcoolique taux 0.96 mg/l, 1 défaut de permis de conduire et 1 défaut d'assurance.



De leur côté, les gendarmes de l’Escadron départemental de sécurité routière ont constatés 129 infractions. Ils ont contrôlé 20 automobilistes avec une alcoolémie positive dont 12 délictuelles (taux supérieur à 0.40 milligrammes par litre d'air expiré). Leur permis a été retiré sur le champ. Le taux le plus élevé constaté par les gendarmes est de 1.02 mg/l.



24 dépassements de la vitesse ont également été relevés dont un motocycliste contrôlé sur la RN 3 en agglomération de la Plaine des Palmistes à la vitesse de 115 km/h au lieu des 50 autorisés. Son permis a été retiré sur le champ. Il devra répondre de ses actes devant la justice prochainement.



Par ailleurs cinq conducteurs ont été surpris au volant alors qu'ils n'avaient pas le droit de conduire soit parce qu'il n'ont jamais obtenu le sésame ou que leur permis a fait l'objet d'une annulation.