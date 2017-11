17 communes veulent le retour de la semaine des quatre jours

Le Conseil de l’éducation nationale a été consulté sur la demande de 17 communes de l’académie de La Réunion sur l’organisation du temps scolaire à compter de la reprise des classes après la période de vacances de l’été austral, le 29 janvier 2018. Si la modification se confirme pour ces communes, elles ne pourront cependant plus bénéficier du fonds de soutien pour les activités périscolaires.



Les Avirons, Bras Panon, Cilaos, Entre -Deux, Étang-Salé, Petite-Île, Plaine-des- Palmistes, Saint-André, Saint-Leu, Saint-Louis, Sainte-Marie, Saint-Philippe, Saint-Pierre, Sainte-Suzanne, Salazie, Le Tampon, Trois-Bassins... 17 communes des 24 communes de l’académie de La Réunion ont transmis au rectorat un dossier de passage à la semaine scolaire sur quatre jours.



7 communes, représentant 45,7 % des effectifs d’élèves de l’académie, ont fait le choix de conserver l’organisation de la semaine de quatre jours et demi pendant toute la durée de l’année scolaire 2017-2018 : il s’agit des communes du Port, la Possession, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint- Joseph, Saint-Paul et Sainte-Rose.



Pour rappel, l’organisation du temps scolaire sur quatre jours dans les écoles maternelles et élémentaires est désormais rendue possible par dérogation au cadre général de quatre jours et demi.



Une fois rendu l’avis du Conseil de l’éducation nationale – dont la réunion est prévue le 29 novembre 2017 - ​la procédure administrative réglementaire nécessaire à la mise en oeuvre de la semaine de quatre jours prévoit la consultation par le recteur des collectivités compétentes en matière de transport scolaire (CASUD, CINOR, CIREST, CIVIS et TCO).



L’organisation de la semaine scolaire dans chacune de ces communes sera donc fixée d’ici la fin de l’année 2017.



Pour le Rectorat, "l’aménagement du temps scolaire doit permettre de répondre le mieux possible aux singularités de chaque contexte local, dans le souci constant de l’intérêt des enfants. Outre le consensus entre le conseil d’école et la municipalité, la nouvelle proposition d’organisation de la semaine scolaire doit garantir la régularité et la continuité des temps d’apprentissage, en prenant en compte la globalité du temps de l’enfant."



Modification de l'organisation mais perte du fonds de soutien des activités périscolaires



Les communes qui se verraient accorder une modification de l’organisation de la semaine scolaire, ne pourront plus bénéficier du fonds de soutien pour les activités périscolaires (90 euros par élève pour toutes les communes concernées signataires d’un projet éducatif territorial (PEDT). En effet, le passage à quatre jours constitue un changement dans l'organisation des activités et entraîne des modifications substantielles de la convention initiale, du contenu et de la mise en oeuvre du projet éducatif territorial, qui le rend caduc.