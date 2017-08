150 euros le t-shirt ! La couillonisse i vende par pintes coméla

A la télé, il est heureux de le dire, ce minus habens : "Cela n'arrive pas souvent alors on se fait plaisir".



De quoi ? D'avoir payé 150 euros où figure le nom d'un abruti payé des millions pour taper dans un ballon. 300 fois le prix de revient.

Le foot abêtissant est devenu comme Walt Disney : les soi-disant films ne sont plus que des prétextes à pognon par les produits dérivés. "La reine des neiges " ? Quel abominable navet dont on ne retient que "Délivrée-libérée" bêtifiée par une niaise aux dents à l'horizontale

On est très très loin du "Livre de la jungle" !



Bref, les supporters crétins (plus que les lapins du même nom) vont donner du pognon à un émir déjà riche à milliards !

Je regrette le temps où Saint-Etienne entrait sur le terrain avec un coeur gros comme ça et pas beaucoup de pognon dans les poches.

🤑🤑🤑🤑😡😠😡😠