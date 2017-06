15 jeunes de la Mission Locale Est mettent le cap sur le numérique avec l’AFPAR

Le VIB est un Bus limousine parfaitement équipé en numérique et qui permet d’organiser, entre autre, à son bord des conférences.



Au départ de Saint André, des chefs d’entreprise embarqueront et échangeront avec les jeunes tout le long du parcours vers Saint Denis. Pour montrer aux jeunes que la réussite est accessible à tous Lionel Darie de Darie Productions qui créé des jeux pour smartphones et tablettes et Olivier Sautron de l’entreprise Oscadi, qui produit des outils d’échographie portable, présenteront tous deux leurs activités.



Un arrêt à la Technopole permettra de rencontrer la vice présidente de Digital Réunion Elodie Royer. Enfin, le bus s’arrêtera dans les locaux de l’Afpar de Saint-Francois pour une visite des locaux et une découverte de la formation Digital Starter.



Riche de son expérience de 30 ans dans la formation aux métiers de l'informatique et récemment labellisée Grande Ecole du Numérique, l’AFPAR à inauguré en mai dernier sa première session de formation Digital Starter. Cette formation non diplomante, gratuite et ouverte à tous, se veut un sas d’entrée vers les métiers du numérique. La première session de formation a débuté le 11 mai.



Les 15 jeunes qui profiteront de cette journée de découverte auront la possibilité de s’inscrire pour la prochaine session d’Octobre. Tous ont été invités à participer par la Mission Locale Est avec pour seul pré-requis leur motivation et leur appétence pour le numérique. L’Afpar espère également inciter plus de jeunes filles à participer à cette formation.



A La Réunion, leur candidature dans les formations aux métiers du numérique reste encore un peu moins nombreuse que celle des garçons.