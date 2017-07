CINOR

14 juillet 2017 Défilé militaire sur les Champs-Elysées avec le soldat réunionnais Guillaume CINOR





Un régiment qui intervient en appui opérationnel aux déploiements des forces de terrain. 5 véhicules de ce régiment paraderont ainsi sur les Champs. En plus des deux blindés (VAB), trois autres engins symbolisant les composantes du 31e, à savoir : le génie combat avec un véhicule tractant un Zodiac qui rappelle nos missions de reconnaissance; une grue Lieber et un autre engin de logistique qui sert à la production d'énergie (le 31e étant le fournisseur officiel d'électricité de l'armée de terre).



Le Sergent-Chef "Guilllaume" sera lui au volant de la seule et impressionnante grue mobile mobilisée, une grue qui sert à l'édification des camps en OPEX, notamment le déplacement des bungalows,



Le Réunionnais avoue vivre un "moment unique". "Nos sapeurs du



Le premier temps de cette journée du 14 sera à 9h15, moment ou le Président Macron passera les troupes de son régiment en revue. "Notre régiment est programmé pour défiler vers 11h15. Cela durera 20 minutes".

Hier, le réunionnais avait hâte d'être d'être au jour J. "C'est un jour particulier, il vient clôturer une carrière qui a débuté en 2000. C'est une émotion particlière, avec un environnement et ambiance uniques. Chaque mission porte un goût différent. Ici, c'est forcément festif, mais la rigueur reste au rendrez-vous. Dans l'organisation du cérémonial, c'est précis au millimètre près".



Nul doute que le Saint-Leusien, natif du Piton, frissonnera quand, peu avant 10h, aux côtés des troupes de son régiment, il entendra les trompettes et clairons annonçant l’arrivée du Président de la République en haut de la plus belle avenue du monde. Des tambours qui retentiront de plus belle lorsque les élites de l’armée française, dont il fait partie, débuteront au pas devant tout Paris, et en direct télévisée dans toute la France.



Vous pourrez peut être apercevoir le Sergent-Chef "Guilllaume", il sera au volant du 12e véhicule programmé, au centre.

Une journée unique qui trouvera son apothéose avec le très attendu feu d’artifice près de la Tour Eiffel.



Ce défilé du 14 juillet sur l’Avenue des Champs Elysées, à Paris, reste le point fort des cérémonies de la fête nationale. Cet événement historique est l'occasion de célébrer la Nation et les différentes armées qui nous protègent. Cette année, les Etats-Unis sont les invités de la France à l'occasion de la célébration des 100 ans de l'entrée des USA dans la Grande Guerre.



Avant eux, les cinq véhicules représentant une partie des savoir-faire du régiment tarn-et-garonnais ont été acheminés sur place, par convoi ferroviaire.

Cinq véhicules et vingt sapeurs du 31e régiment de génie défileront. Cantonnée sur la base aérienne de Brétigny-sur-Orge jusqu'au 14 juillet, la petite unité castelsarrasinoise enchaîne depuis, non-stop, les répétitions en vue de sa participation au défilé sur les Champs-Élysées. "Nous en sommes déjà à six répétitions", nous confirmait, hier matin, juste après une réunion de briefing, le colonel Vallaud. Cette nouvelle participation du régiment au plus prestigieux des défilés se fera, comme l'an passé, en véhicules.



Ce petit groupe sera intégré dans la 3e division, basée à Marseille, et à laquelle est rattaché, depuis un an, le 31e régiment du génie.

En tête de ce cortège, le général de division Bruno Guibert, patron de la 3e DIV, qui prendra, peu après, la tête de l'opération Barkhane, à N'Djamena, au Tchad.

