14 juillet 2017: Daft Punk version fanfare militaire, D.Trump stoïque

On reconnaît très vite la mélodie… Il s’agit sans aucun doute de Daft Punk. Original et amusant pour une fanfare militaire un 14 juillet sur les Champs Élysées ! Si le Président français Emmanuel Macron semblait s’en réjouir, le chef d’État américain, Donald Trump, restait stoïque. Heureusement, il y a mis un peu plus d’enthousiasme au moment des applaudissements.