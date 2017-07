14 juillet: 12 marmailles hospitalisés admireront le feu d’artifice depuis la terrasse de l'hôtel Bellepierre

Pour le plaisir de voir leur visage s’illuminer en même temps que le ciel de Saint-Denis, l’association "Sourire de l'enfant" accompagnera ce vendredi 12 petits patients pour assister au feu d’artifice du Barachois.



Le lieu et la foule n’étant pas adaptés pour les recevoir, les marmailles du pôle pédiatrique du CHU Félix Guyon et leurs parents admireront le spectacle depuis la terrasse de l'hôtel Bellepierre.



Une action rendue possible grâce à la collaboration de la direction du CHU et de l’hôtel. L’association "Sourire de l'enfant" oeuvre depuis plusieurs dizaines d’années pour améliorer le mieux-être des petits malades du CHU.