14-Juillet : "Rien ne nous séparera" des États-Unis assure Emmanuel Macron

C’était une grande première pour Emmanuel Macron. Le président de la République a descendu l’avenue des Champs-Elysées en compagnie du chef d’état-major des armées pour son premier 14-Juillet.



Entouré des motards de la gendarmerie et des cavaliers de la Garde républicaine, le chef de l’État a ensuite rejoint la tribune présidentielle située sur la place de la Concorde, où l’attendait le président américain Donald Trump.



Emmanuel Macron a ensuite fait une allocution, rappelant les grands principes de la République française. "L'histoire de la France ne commence pas le 14 juillet 1789 mais ce jour-là le peuple a montré quels idéaux il voulait suivre (…) En ce 14 juillet, nous célébrons la France, nous célébrons ce qui nous unit, nous célébrons ce goût absolu de l’indépendance qu’on appelle liberté (…) Cette ambition de donner à chacun sa chance qu’on appelle égalité", a déclaré le locataire de l’Elysée.



Le président français a également salué l’amitié franco-américaine, "une amitié qui traverse le temps", assurant que "rien" ne pourra "séparer" les deux pays.



Emmanuel Macron a terminé son allocution en rendant un hommage solennel aux "hommes et des femmes qui ont décidé de s'engager et de risquer leur vie", qu’ils soient pompiers, policiers ou encore militaires.