12 startups au concours de pitch de la Cinor CINOR La Cinor et ses partenaires organisent ce jeudi 31 août un concours de pitch visant à retenir 3 startups réunionnaises pour participer au 1er Boot Camp de La Ocean Tech organisé les 5 & 6 octobre 2017 à Saint-Jean-De-Luz et Hossegor.

La soirée de présélection du 28 août, qui s'est déroulée dans les locaux de la Technopole au Village by CA sur la Technor, a été ainsi l'occasion d'une mobilisation des promoteurs locaux passionnés de sports de glisse, à l'instar des mentors/dirigeants des grands groupes basco-landais, et intéressés par cette séquence d'accélération au Pays Basque.



12 startups locales ont de fait été retenues pour prendre part au concours à l'issue duquel seront sélectionnés 3 heureux élus pour le Boot Camp 2017 au Pays Basque. Ce concours, projet porté par la Cinor et La Ocean Tech, est prévu ce jeudi 31 août de 15 à 17h à la Technopole au Village by CA .



En 3 minutes, le dirigeant ou son représentant devra présenter sa startup. "Au terme du concours, nous sélectionnerons les trois startups retenues invitées, avec le soutien de la Cinor, à intégrer cette résidence d'accélération et nous en profiterons pour leur faire visiter l'Ocean Work Center Bilbao", résume Jean-Paul Lefèvre, chef du Projet de Territoire de la Cinor.



Ainsi, dans un lieu cool en lien avec l'écosystème Surf/Glisse/Digital, La Ocean Tech met en effet en place à l'intention des startups retenues (15 au total dont 3 de La Réunion) un programme d'accélération haut de gamme réservé à 15 startups (+/-45 personnes) sélectionnées par de grands groupes (Orange, Accor, Microsoft, Boardrider, Tribord, GAIA, etc.). "C'est l'occasion de découvrir avec les mentors et les dirigeants de grands groupes passionnés de sports de glisse, de nouvelles façons de performer et d'accélérer leur projet d’entreprise !", explique Jean-Paul Lefèvre, Directeur du Projet de Territoire de la Cinor.





Des startups suivies par la Cinor



Pour sa part, le Vice-Président délégué Guy Martin s'est réjoui de cette initiative et a rassuré les futurs lauréats : "Au retour de votre expérience de découverte et de formation au Pays Basque, vous bénéficiez d'un suivi avec incubation au sein de la Technopole, voire même d'une possibilité d'insertion au sein de la future Cité des dirigeants du Nord dont la première promotion débute en octobre prochain".



Pour rappel, cette opération constitue une déclinaison concrète de la convention Ocean Work Center signée en avril dernier entre la Ocean Tech, la Cinor et Digital Reunion visant à construire une offre d'accélération de l'écosystème de startups de la Réunion.



