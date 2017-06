12 nouveaux bénéficiaires pour la marque Esprit Parc national

Daniel Gonthier, Président du Parc national, aux côtés des élus, représentants du Sénateur-Maire de Sainte-Rose, de Jean-Philippe Delorme, directeur du Parc national et de ses équipes, a accueilli les 12 nouveaux bénéficiaires de la marque Esprit Parc national. Deux producteurs de produits agricoles transformés, trois producteurs de vanille, un gîteur ainsi que six prestataires de sorties découverte ont signé leurs contrats de partenariat et présenté leurs produits agricoles, culinaires et touristiques.



La matinée a démarré par une balade, le long du sentier littoral de Sainte-Rose, sur "le sentier des pêcheurs", avec Geoffrey Leduc, guide péi des Aventuriers de l'Est. Puis, les invités ont pu visiter les petites cases en bois de Martine Adam de Villiers, au Domaine Canasuc. Plusieurs produits ont été dégustés comme le zachard Baba Figue et la confiture de Sapote noir du Domaine d'Aldachris ou les confitures du Comptoir Mélissa.



Fin 2015, la marque Esprit Parc national a été lancée avec une dizaine de bénéficiaires, proposant du miel et produits de la ruche et des produits issus de l'agroforesterie. Cette année, de nouvelles catégories de produits ont été ouvertes à La Réunion. La marque permet désormais de distinguer les sorties de découverte, les hébergements et les produits agricoles transformés. Prochaines étapes : ouvrir la marque à l'artisanat et déployer le dispositif sur l'ensemble des communes adhérentes à la Charte du parc national.