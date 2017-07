12 élèves par classe de CP : 14 écoles concernées

Mesure-phare d’Emmanuel Macron pour lutter contre l’échec scolaire, la mise en place des classes de CP à 12 élèves dans les REP+ (les réseaux d’éducation prioritaire renforcés).



La commune de Saint-Paul compte 14 écoles classées dans les REP+ et elles concernent les quartiers ou les secteurs isolés connaissant les plus grandes concentrations de difficultés sociales ayant des incidences fortes sur la réussite scolaire.



Les écoles concernées sont : Primaire Petite France, Primaire Louise Payet, Primaire Tan Rouge, Elementaire Guillaume, Primaire Bellemène, Primaire Paul Julius Bénard, Primaire Bac Rouge, Primaire Palmiste, Elementaire Anne-marie Soupapoullé, Elementaire Aliette Hortense, Elémentaire Jean Albany, Elémentaire Barrage, Primaire Hermitage-les-Hauts, Primaire Marcel Lauret. 14 écoles – soit 456 élèves – sont concernés par cette mesure.



"Nous sommes prêts pour le dédoublement des classes de CP dans ces établissements", rassure Alex Pota, 7ème adjoint à la Mairie. Nous avons la capacité d’accueil. En revanche, il faudra compter quelques semaines de travaux pour permettre la bonne application de cette réforme à l’école de Bellemène. "Nous avons un an pour tout mettre aux normes, ce sera réglé dans quelques mois", précise Thierry Vimbouly.