A la Une ... 12 communes sur 24 ont répondu à l'appel d'Aurélien Centon





La réunion, qui s’est tenue ce samedi matin dans les locaux du CHU de St-Paul, "s’est bien passée", indique le président de l’Association Ptit Coeur. Une pointe de déception tout de même dans la voix du jeune homme qui regrette l’absence des 12 autres communes mais aussi, celle de la préfecture, de l’ARS et de la Mutualité de la Réunion.



En présence d’élus ou de représentants, mais aussi des députés Ericka Bareigts, David Lorion, Jean-Hugues Ratenon, représenté, et du député européen Younous Omarjee, l’idée de désigner une personne référente par commune a été développée. "Il s’agira d’un travailleur social ou une personne qui sera formée pour avoir connaissance de toutes les aides existantes pouvant être sollicitées", explique Aurélien Centon.



A également été actée lors des échanges, la nécessité de référencer les associations et entreprises dans chaque commune susceptibles d’aider et d’être partie prenante dans ce dispositif. Aurélien Centon demande d’ailleurs à toutes les associations de se faire connaitre.



"Nous avançons ti pa ti pa", se réjouit le jeune homme connu pour sa ténacité. Si certaines communes ont manqué l’appel, qu’elles se rassurent, Aurélien Centon se déplacera dès lundi dans chacune d’entre elles pour présenter sa démarche. "Tout seul on ne peut rien faire, c’est ensemble que nous parviendrons à faire bouger les lignes".



(St-Paul; Trois-Bassins; St-Leu; les Avirons; St-André; Ste-Suzanne; la Plaine des Palmistes; St-Denis; St-Pierre; La Possession; Salazie et le Port) Sur les 24 communes invitées à trouver des solutions concrètes pour la création d'un dispositif d’urgence pour les Réunionnais de métropole victimes d’accident de la vie , 12 (la liste ci-dessous) ont répondu présentes à l’appel lancé par Aurélien Centon.La réunion, qui s’est tenue ce samedi matin dans les locaux du CHU de St-Paul, "s’est bien passée", indique le président de l’Association Ptit Coeur. Une pointe de déception tout de même dans la voix du jeune homme qui regrette l’absence des 12 autres communes mais aussi, celle de la préfecture, de l’ARS et de la Mutualité de la Réunion.En présence d’élus ou de représentants, mais aussi des députés Ericka Bareigts, David Lorion, Jean-Hugues Ratenon, représenté, et du député européen Younous Omarjee, l’idée de désigner une personne référente par commune a été développée. "Il s’agira d’un travailleur social ou une personne qui sera formée pour avoir connaissance de toutes les aides existantes pouvant être sollicitées", explique Aurélien Centon.A également été actée lors des échanges, la nécessité de référencer les associations et entreprises dans chaque commune susceptibles d’aider et d’être partie prenante dans ce dispositif. Aurélien Centon demande d’ailleurs à toutes les associations de se faire connaitre."Nous avançons ti pa ti pa", se réjouit le jeune homme connu pour sa ténacité. Si certaines communes ont manqué l’appel, qu’elles se rassurent, Aurélien Centon se déplacera dès lundi dans chacune d’entre elles pour présenter sa démarche. "Tout seul on ne peut rien faire, c’est ensemble que nous parviendrons à faire bouger les lignes".(St-Paul; Trois-Bassins; St-Leu; les Avirons; St-André; Ste-Suzanne; la Plaine des Palmistes; St-Denis; St-Pierre; La Possession; Salazie et le Port) Zinfos974 Lu 604 fois





Dans la même rubrique : < > Bonne route, Thérèse St-Paul: "Une gestion de plus en plus calamiteuse"