115 élèves participent à la finale départementale de la piste routière à Saint-Paul

Cette finale départementale a été disputée en deux parties. Une première théorique, puis une seconde, pratique, dédiée aux panneaux de signalisation et à la maniabilité. Les membres des services de la police municipale de la ville de Saint-Paul ont été les coordonnateurs de cette manifestation.



À l’issue des épreuves en intérieur et à l’extérieur, tous les participants se sont vus remettre un diplôme et une médaille. Les 10 premiers ont eu en prime la chance de recevoir un vélo et un équipement de sécurité adapté. Notons les performances des élèves des écoles de la Petite-Île et de Saint-Pierre qui font le top 3 de ce classement.





3ème avec 168 points, Romain Hoareau de l’école Fleur de Canne de la Petite-Île

2ème avec 170 points, Ilan Gharbi de l’école Charles Cros de Saint-Pierre

1er avec 180 points, Alex Hoarau de l’école Les Alpinias de la Petite-Île