1,1 million de plus values dans la poche de la ministre du Travail grâce à 900 licenciements

Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, était déjà soupçonnée de favoritisme à l'occasion d'un déplacement d'Emmanuel Macron à Las Vegas alors que ce dernier était encore ministre de l'Economie. Voila que le journal L'Humanité révèle aujourd'hui qu'elle aurait gagné plus d'un million d'euros en une journée. 1.129.034,54 euros très exactement.



En 2013, alors qu'elle était la DRH de Danone, elle a revendu ses stock-options (actions que les dirigeants des grands groupes peuvent acheter en dessous du cours de bourse normal) après une forte remontée du cours en bourse de l'action… Une remontée consécutive à l'annonce par Danone de la suppression de 900 postes, dont 230 en France, action à laquelle elle a grandement collaboré du fait de ses fonctions de directrice des ressources humaines du groupe.



Le 30 avril 2013, Muriel Pénicaud avait acheté un lot de 55.120 actions au prix de 34,85 euros pièce. Le prix de ces actions lui était garanti depuis quatre ans et avait été fixé en pleine crise financière, en 2009. Le prix qu'elle a payé pour ces actions étaient donc "bien en-dessous du cours de l'action ce jour-là" précise L'Humanité. Muriel Pénicaud a ensuite revendu l'immense majorité de ses actions (52.220) au prix de 58,41€ pièce. Globalement, les actions ont été achetées pour 1.920.932€ et revendues 3.049.966,54€. La différence est donc de 1.129.034,54€, sans compter les 2.900 stock-options qu'elle avait conservés.



"Danone se portait très, très bien. C'est uniquement pour des raisons de rentabilité financière à court terme que ces emplois ont été supprimés" a fustigé sur Europe 1 Jocelyne Hacquemand, secrétaire de la fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT.