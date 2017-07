10 ans du Parc national : Plus de 250 personnes sur les randonnées ce dimanche

Le Parc national fête ses 10 ans. Dans le cadre de cet événement, une série de randonnées accompagnées ont été proposées au grand public ce dimanche, au départ de Mamode Camp, sur le Massif de la Roche-Ecrite, dans les hauteurs de Saint-Denis.



L'occasion pour les marcheurs d'échanger avec les agents de terrain du Parc national, sur la faune, la flore et l'histoire des différents sentiers, tout en profitant d'un moment en pleine nature pour (re)découvrir le patrimoine de notre île.



Des animations étaient également proposées : atelier de dessin avec l'illustratrice Nadia Charles, atelier de reconnaissance du Gecko vert de Bourbon, concert maloya de Koulèr Mon Nasyon... La dégustation de produits de la marque Esprit Parc national était également au programme. Le tout en présence des partenaires du parc : ONF, SEOR, OTI Nord, Associations du Brûlé...



Au total, plus de 250 personnes ont pu profiter des randonnées et animations de cette manifestation qui s'est voulue éco-responsable (toilettes sèches, pas d'électricité, concert maloya en acoustique, utilisation des places à feu aménagées, récupération des déchets, vaisselle réutilisable ou biodégradable, navettes régulières...). Une façon pour le Parc national de prouver qu'il est possible de profiter des aires de pique-nique et d'organiser des manifestations de pleine nature tout en respectant l'environnement.



Les festivités ne sont pas terminées. Une chasse au trésor grandeur nature sera organisée les 18 et 19 novembre prochains.