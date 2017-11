1 200 personnes évacuées après un violent incendie au CHU de Pointe-à-Pitre

Selon le directeur adjoint de l'hôpital, le sinistre a démarré au niveau d'un local technique.



Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Au final ce sont prés de 700 patients et 500 membres du personnel en plus des visiteurs qui ont été évacués.



Pour pallier cet incident, le SAMU et le RSMA ont procédé à l'installation de tentes afin de faciliter la circulation et l'évacuation des ambulances.



Les patients ont été évacués dans toutes les structures hospitalières de Guadeloupe et jusqu'à Basse-Terre.



Selon la préfecture, l'intervention a mobilisé 72 sapeurs pompiers.



Les médias locaux ont souligné la vétusté de l'établissement. Le directeur adjoint a rétorqué quant à lui que si la structure est certes vétuste, les mesures prises sont obligatoires au regard de la situation.



Il rappelle aussi que le nouvel établissement est en cours de construction et sera a disposition dans 5 ans.