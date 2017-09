​XL Airways reliera Toulouse à La Réunion

La compagnie aérienne française XL Airways annonce deux liaisons directes au départ de Toulouse pour l’hiver prochain : Saint-Denis de La Réunion (à compter du 31 octobre 2017) et Fort-de-France (à compter du 18 janvier 2018). Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes.



XL Airways reviendra cet hiver sur le tarmac de l’aéroport Toulouse-Blagnac avec deux destinations actuellement non proposées au départ de la Ville rose : La Réunion, qui sera desservie toute l’année avec un vol chaque mardi à 23h00 (arrivée le lendemain à 13h05).



La Martinique, qui bénéficiera quant à elle d’une desserte saisonnière du 18 janvier au 26 avril 2018. 12 vols seront proposés avec un programme adapté aux vacances scolaires de la zone C.



Tous les vols seront directs et effectués en Airbus A330-200 et -300 monoclasses, équipés du système de divertissement sans fil XL Cloud.



Tarifs :

Toulouse – Fort de France : à partir de 499 € A/R

Toulouse – Saint-Denis de La Réunion : 649 € A/R

Bagage de 23 kg en soute, repas chaud et collation compris.