​Trump contre les racistes… Mais s'il ne les avait pas encouragés, aussi ?

Les graves émeutes suscitées par les organisations racistes des States ont fait des dégâts considérables. Mais si ces dangereux crétins ne s’étaient pas sentis encouragés, poussés dans le bas du dos, ces méfaits n’auraient pas eu lieu !



Pudiquement, le clown dangereux de la Maison Blanche n’en a d’abord rien dit. Puis, sous les conseils de son entourage (prudent l’entourage trouillard, hein ?), il s’est élevé « contre les organisations racistes, toutes les organisations racistes ».



Ces dernières, comme on le sait, existent légalement aux Etats-Unis ; leur Constitution leur en donne le droit. Là-bas, on a le droit de se déclarer ouvertement hitlérien et révisionniste au nom de la liberté d’opinion. C’est l’Amendement 1, je crois. Car il y a autant de débilités dans leur Constitution que dans la nôtre qui donne le droit à quiconque d’être con comme un balai.



L’hypocrisie est autorisée aussi : on « oublie » de dire que Baba-Michelin est très proche de TOUTES les organisations racistes, le White Power, le Ku-Klux-Klan, le Tea-Party, les Créationnistes, les Know-Nothing (il en reste !) pour n’en citer que les principales, qui ont toutes poussé à voter Trump.



La liberté de penser étant ce qu’elle est, on peut donc penser ce qu’on veut d’Obama. Mais dans son entourage, ministres, conseillers, il y avait autant de Blancs que de Noirs (pardon ! « d’Afro-Américains » pour rester dans l’hypocrisie langagière bc-bg). Dans celui du gros con blond-fadasse, il n’y a QUE des Bleus-Blancs-Blonds, comme dit une jolie chanson.



Les vitupérations du crapaud coiffé contre les Mexicains sont certes issues d’une conception économique totalement débile, soit, mais surtout du racisme le plus terre-à-terre de ce personnage qu’Alfred Jarry ne renierait pas. Ubu doit même en être jaloux ! Jules Bénard Lu 90 fois



