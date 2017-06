​Normalement, un Président ne doit pas dire cela !

Par cette mauvaise plaisanterie tout juste digne du café du commerce sur les Kwassa Kwassa qui « amène du Comorien », le Président Macron s’illustre tristement en insultant et choquant profondément en premier lieu nos amis les Comoriens.



Ces embarcations de fortune sont la seule bouée à laquelle se raccrochent des individus, des femmes et des enfants des îles des Comores, pour périr par milliers chaque année en vue de l’Eldorado européen illusoire que représente à leurs yeux l’île Française de Mayotte, devenue, à la demande de ses habitants, volontairement Département Français.



Cet exode économique meurtrier dure depuis des années dans l’indifférence quasi générale en Métropole, et une telle bourde pour un Chef d’Etat qui devra avoir à traiter sérieusement du problème des Migrants en Europe, au péril de leurs vies à travers la Méditerranée, laisse à voir le degré de mépris et de désintérêt pour ce génocide en marche à nos portes.



On peut douter que la voix de La France, naguère écoutée et respectée dans le monde entier, puisse ressortir grandie de cette blague douteuse d’un style déjà familier aux ex présidence Sarkozy ou Hollande.



M. Le Président, vous n’êtes pas que le faire-valoir de la génération Twitter, vous pesez plus que les 24% de Français qui ont voté pour vous au premier tour, et votre voix dépasse le parterre d’admirateurs dans la fausse intelligentsia parisienne qui se pâme à vos pieds !!



Vous nous représentez aussi, pensez-y, merci pour nous… et le Monde !!