​Nicolas Hulot stoppe l’exploration d’hydrocarbures en Outre-mer

Conformément à la promesse de campagne d’Emmanuel Macron en début d’année, son ministre de la Transition écologique s’apprête à présenter un texte empêchant tout nouveau permis d’exploration d’hydrocarbures en France hexagonale et dans les Outre-mer. Nicolas Hulot l’a annoncé ce vendredi au micro de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV/RMC.



« Pour qu’il n’y ait pas de nouveaux permis, on doit changer par la loi le Code minier, et on va le faire dans un délai très court », a déclaré Nicolas Hulot. En février dernier, le candidat à l’élection présidentielle, Emmanuel Macron, s’était dit opposé à la recherche de gaz de schiste en France métropolitaine.



En ce qui concerne les Outre-mer, Emmanuel Macron avait même envisagé de mettre fin aux permis d’exploitation d’hydrocarbures, qui concernent notamment les forages pétroliers en Guyane. Mais le gouvernement a estimé que l’interdiction d’exploitation ouvrirait la voie à de nombreux contentieux entre l’Etat et les compagnies minières concernées. C’est donc vers les futurs permis d’exploration que le gouvernement promet d’agir.



Plus proche de nous à La Réunion, des campagnes minières sont menées depuis 2008 au large de Juan de Nova dans les TAAF, île située dans le canal du Mozambique. Ces recherches sont menées par les sociétés South Atlantic Petroleum et Marex Petroleum qui disposent d'un permis d’exploration valable jusqu’au 30 décembre 2018.



« Il n'y aura aucun nouveau permis d'exploration pour les hydrocarbures, nous voterons une loi cet automne », a prévenu Nicolas Hulot hier.