​Nice : Un banal accident de la route vire au drame

Jeudi dernier, sur un tronçon à la frontière entre Nice et La Trinité, un accrochage sans gravité entre un 4X4 et un camion-benne a dégénéré.



Après le choc entre les deux véhicules, qui ne fera pourtant que quelques dégâts matériels, les deux conducteurs ont eu des échanges vifs avant d’en venir aux mains.



Le conducteur du 4X4 a alors reçu un violent coup de poing et, dans sa chute, a vu sa tête heurter le marchepied de sa voiture. L’homme a été transporté inconscient à l’hôpital. Patron d’une entreprise de plomberie à Monaco, il est entre la vie et la mort, relate le journal Nice Matin.



L’auteur du coup, employé d’une société horticole, a été placé en garde à vue. Il devait être présenté à un juge ce samedi. Les enregistrements video devraient permettre aux enquêteurs de retracer le scénario de cette bagarre tragique.