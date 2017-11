​Macron Lagaffe…m’enfin !

Face à la toujours vaillante Allemagne et à Angela qui bouge toujours, et aussi un glyphosate qui n’en finit plus d’être reconduit, Macron perd pied en Europe.



Face au discours antérieur, fumeux, en Algérie : « La France est coupable de crime contre l’Humanité », faisant référence à la colonisation française, Macron s’enfonce.



Hier, c’est au Burkina Faso, qu’il nous a distillé une de ses interventions alambiquées dont il a le secret.



Son sujet d’intervention : « By, by, à la France Afrique » ! Je suis bien entendu pour l’émancipation de l’Afrique . Cependant, notre présence fut-elle discrète, doit être présente. Sans revenir à l’ère Foccart , si nous ne suivons pas l’évolution de ces pays qui a une incidence évidente en France métropolitaine, d’autres puissance bien présentes en Afrique, vont s’occuper de formater via l’économie, les anciennes colonies, qu’elles soient belges, hollandaises, espagnoles, ou françaises.



Pour en revenir à Gaston, hier, à l’université de Ouagadougou, devant des étudiants triés sur le volet, il a fait une sortie scandaleuse, comme celles dont il a le secret : « sous le prétexte de rupture avec le paternalisme français » ; « Plus de politique africaine » ; « Il faut se départir de l’héritage du passé » ! jusque-là, diplomatiquement , c’est plutôt démago, car nous savons que nous ne pouvons lâcher ce continent sous peine de voir d’autres intérêts s’’installer. Seul Macron a ses secrets . Qu’a -t-il derrière la tête ?



Pour terminer ce chapitre en beauté, Lagaffe fait de l’humour devant les étudiants burkinabés . A une étudiante qui évoque les problèmes de son campus souvent privé d’électricité et de climatisation, celui-ci répond : « ce n’est pas moi, c’est lui ! » Parlant de son hôte le président R.M. Christian Kaboré et le désignant. ! Celui-ci quittant l’amphi, vexé, Gaston en rajoute une couche : « il est parti réparer la clim » !



Nous nous trouvons alors devant un incident diplomatique qu’AUCUN envoyé spécial n’a relevé, ni même le ministère des Affaires étrangères ! Bizarre, oui, j’ai dit : bizarre. !



Le prix de l’Humour politique 2081 est quasiment acquis à Macron Lagaffe..