​Le premier Bébé Cadum est décédé à 92 ans

Maurice Obréjan, lauréat en 1925 du tout premier concours « Bébé Cadum » du plus beau bébé de France, est décédé à Paris à 92 ans.



Résistant à 17 ans, il avait été arrêté en 1942 et déporté avec toute sa famille. Il avait été le seul rescapé des camps de concentration.



Né d’un père roumain et d’une mère polonaise, il avait vécu une enfance pauvre, aidant ses parents sur les marchés.



Ces parents l’avaient inscrit au concours du plus beau bébé organisé par la marque française Cadum qui avait eu l’idée de promouvoir ses savons avec des images de bébés.