​Le maire du Tampon porte plainte contre un nervis

André Thien Ah Koon menacé par un nervis ? Le maire du Tampon a révélé hier en conseil municipal que son planning n’a eu de cesse d’être modifié ces derniers jours en raison des supposées intimidations proférées sur les réseaux sociaux par celui qui est présenté comme un nervis de Nathalie Bassire.Ses propos sont relayés dans le Quotidien et le Jir de ce dimanche. « J’ai travaillé toute la semaine en changeant de bureaux pour éviter de croiser ce nervi escorté par Mme la députée », a ainsi annoncé le maire, qui s’est décidé à porter plainte ce dimanche auprès de la gendarmerie. Une plainte pour harcèlement.Ce « nervis » est également le père de cet enfant de deux ans qui était tombé dans une fosse septique située dans la cour de la salle des fêtes du 19e km au Tampon, le 6 août dernier « Il avait tenté de me soudoyer 1000 euros parce que son fils était tombé dans un trou et avait accusé la mairie », ajoute le maire, bien décidé à mettre un terme à ces menaces.